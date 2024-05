– Vi har hatt én henvendelse så langt, men så langt har ingen interessenter meldt seg, sier sier daglig leder i JE Hovde, Trond Lønseth, i en kommentar.

JE Hovde har vært byggherre for boligkomplekset i Standgata 16 som sto ferdig tidligere i år og var innflyttingsklart i mars. De 16 leilighetene i bygget ble solgt i rekordfart. Disse leilighetene er fordelt på de fem øverste etasjene, mens etasjen på gateplan består av garasjeanlegg og et 89 kvadratmeter stort lokale som er avsatt til næringsformål.

– Det er et fint lite lokale som sikkert kan brukes til mye forskjellig, sier Lønseth.

Han kan samtidig opplyse at det så langt ikke er gjort noe konkret for å få leietakere i næringslokalet, men at det snart vil bli iverksatt annonsering for å se om det finnes noen som kan tenke seg å leie til næringsformål.