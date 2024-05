Caravan-folket har for lengst inntatt Åndalsnes og bobilfestivalen til Kroken for helga.

En av dem som har tatt turen er Arne Løvaas (77) fra Gjøvik, og han har et helt spesielt forhold til Åndalsnes.

– Det er alltid godt å komme tilbake. Å se konturene av snødekte fjelltopper, grønne åser og ikke minst elva. Åndalsnes er noe for seg selv, sier han.

– Aldri angret

I år er det 50 år siden han begynte i Tollpost, og det er i forbindelse med jobben at Åndalsnes har fått en ekstra plass i hjertet hans.

– I jobben besøkte vi de fleste avdelinger i landet og her på Åndalsnes var det veldig spesielt, med Stokke-kaia og jernbanen. Kristian Stokke og resten av Stokke-familien har vært veldig viktige for oss, sier han.

Han startet først i avdelingen på Gjøvik, hvor han ble ansatt som bileier og senere avdelingsleder, før han i 1971 kjørte rundt med varetaxi.

– Jeg har aldri angret på at jeg begynte hos dem, sier han.

77-åringen forteller at mye av datautviklingen i bedriften foregikk her på Åndalsnes.

– Da Kristian Stokke kom tilbake fra USA, var han veldig opptatt av det og mente det ville lette på jobben, både regnskapsmessig og hvor godset var, sier han.

Fra 1995 var han i divisjonen for partifrakt, som han var med å bygge opp og å drive opplæring i. Der var han frem til han gikk av med pensjon i 2009.

Vil takke

Arne forteller at mange av turene til Åndalsnes gikk ut på at de skulle lære, siden dataavdelingen var her oppe.

– Hva er det de gjør som ikke vi gjør og hva kan vi lære av hverandre, sier han.

Videre forteller han at han kjenner mange folk her og mange maser støtt og stadig på han om at han nå må ta turen opp til Rampestreken.

– Nå har det kommet gondol, så da kan det hende det blir tur på meg opp dit, sier han med et smil.

Arne har planer om å komme seg opp på Nesaksla i løpet av helga. Foto: Katrine Silseth Naas

Flere ganger i løpet av intervjuet understreker han hvor bra samholdet blant kollegaene var.

– Tollpost var en kjernefamilie og familien Stokke var svært viktig oppi dette. Vi har blitt behandlet bra og for det vil jeg si tusen takk til familien for behandlingen av de ansatte gjennom mange år.

Mange minner

Samtidig som han reiste mye rundt i Norge i jobben, ble han og familien også inspirert til å trå inn i campinglivet. Den første vogna kjøpte han i 1976.

– Etter at vi ble pensjonister har det blant annet blitt flere turer til Portugal med bobil. Vi har også vært en del på treff i Tyskland og kjørt mye rundt i Europa, sier han og fortsetter:

– Jeg slapper veldig av når jeg kjører. Også treffer vi mange hyggelige mennesker på turene våre, som vi blir godt kjent med. Vi blir som en stor familie og det er veldig kjekt.

– Denne t-skjorten måtte jeg bare ha, sier han og er enig i budskapet. Foto: Katrine Silseth Naas

– Jeg slapper veldig av når jeg kjører bil, sier han og legger til at det har blitt en del turer i både inn- og utland de siste tiårene. Foto: Katrine Silseth Naas

Han har vært på Åndalsnes flerfoldige ganger med både campingvogn og bobil.

Han har også vært opptatt av å ta mange bilder på alle turene de har vært på.

– Når den dagen kommer og jeg havner på gamlehjemmet, så skal jeg minnes alle turene jeg har hatt og ikke det jeg skulle ha gjort, sier han.

77-åringen skryter også av de ansatte på Kroken.

– Det er mye jobb å arrangere noe sånt som dette og de gjør en helt fremragende jobb. Det er imponerende alt de får til, sier han.