– Jeg synes vel egentlig det er bra nok som det er i dag, men ved spesielle anledninger som for eksempel under RaumaRock, kunne det nok vært en fordel om skjenketiden varte en time lengre, sier Jens Deunk som har lang erfaring fra den lokale utelivsbransjen og som er involvert i både Naboen Pub og Vollan Café.

Det var kommunestyrerepresentant Lars A. Scheide Vartdal (Frp) som i ukas kommunestyremøte foreslo å utvide skjenketidene i Rauma til klokka 03.00 i helgene. Forslaget ble imidlertid nedstemt.

Hotelldirektør ved Grand Hotel, Ola-Elias Åndal. Foto: Katrine Silseth Naas

Egentlig en halv time tidligere

I et kommunestyrevedtak fra i fjor ble det gjort ei endring vedrørende skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 (drikk som inneholder fra og med 22 til og med 60 volumprosent alkohol). Det ble da vedtatt å utvide åpningstiden for skjenking av gruppe 3 i kommunens retningslinjer, til klokken 13.00 til 01.00 søndag til torsdag, og 13.00 til 02.00 fredag og lørdag. Rauma hadde da fra før av hatt en innskrenket praksis når det gjaldt skjenking av gruppe 3, mens de nye åpningstidene er i tråd med alkoholloven.

Hotelldirektør ved Grand Hotel, Ola-Elias Åndal, påpeker at dette i praksis betyr at skjenketidene er en halvtime kortere enn det kan se ut som i vedtaket.

– Regelen er at vi stenger alkoholserveringen en halv time før vi stenger dørene, så serveringen stenger egentlig 02.30 i helgene og 00.30 de andre dagene, sier Åndal.

Folk utenfra reagerer

Åndal kan samtidig bekrefte at det som regel er folk som kommer utenfra som reagerer.

– Hvis det for eksempel er mange tilreisende her på en konferanse midt i uka, hender det vi får reaksjoner på at alkoholserveringen stenger allerede 00.30, og at der de kommer fra så får de kjøpt alkohol helt fram til klokka 03.00.

– Synes du skjenketiden burde utvides i Rauma?

– Ved spesielle anledninger kan det være behov for det. Det går også an å søke om unntak fra regelen for det som kalles et sluttet lag. Det har vi gjort noen ganger og da får vi som regel lov til det.

Ingrid Marie Schei Olsen som nylig fikk jobben som restaurantsjef på Tindestua, har også lang erfaring fra den lokale utelivsbransjen. Hun jobbet blant annet i mange år ved Naboen Pub. Også hun erfarer at mange utenfra reagerer på bestemmelsene knyttet til alkoholservering i Rauma.

Ingrid Marie Schei Olsen Foto: Mats Mikalsen

Ikke ute, men inne

– Jeg merket meg spesielt at mange av turistene og feriegjestene reagerte da de ble bedt om å ta med seg glasset og gå inn etter at klokka hadde passert 23.00. Da er det nemlig ikke lov å drikke utendørs lengre, så folk må fortsette innendørs. På fine sommerkvelder når folk sitter på uteserveringen og koser seg med et glass vin, kan dette selvfølgelig virke litt merkelig, sier Schei Olsen.

Hun legger til at hun har forståelse for de utfordringene kommunestyrerepresentant Lars A. Scheide Vartdal nevnte ukas møte, som for eksempel mye trengsel i taxikøene når alle må ut på samme tid.

– Han har jo rett i at de folkevalgte ikke bør få bestemme når godt voksne folk skal gå og legge seg, men så stemmer det kanskje også at utvidet skjenketid kan gi andre problemer. Det er vanskelig å si, det har nok også en del å gjøre med hvordan folk oppfører seg. På Berghain som er en klubb i Berlin er det åpent hele døgnet og det er ikke et problem, men om det hadde gått an her vet jeg ikke.