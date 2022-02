Nyheter

Nå er utviklingsselskapet Nordveggen AS tatt opp som næringshage-operatør i Siva (Selskapet for industrivekst) sitt næringshageprogram. Økonomisk betyr næringshageprogrammet statlig støtte. Det er innstilt på at Nordveggen skal inn på nivå to i næringshageprogrammet, som betyr 1.800.000 kroner i årlig støtte.