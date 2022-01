Vil ha omkamp om kommunegrensa mot Vestnes og Vågstranda

Nyheter

– Se her, hele Svartevatnet har havnet på Vågstrandasiden av kommunegrensa. Den nye grensa mellom Rauma og Vestnes ble tegnet inn mellom tilfeldige fjelltopper og er helt feil. Nå går grensa langt ned i Modalen. Den burde selvfølgelig ha fulgt vannskillet mellom Måndalen og Vågstranda lenger opp i fjellet, der grensa mellom de to bygdene alltid har gått, sier Jan Palmer Moen.

Han sjøl er rettighetshaver i fjellområdet mellom Måndalen og Vågstranda. Sammen med fire grunneiere i samme område peker han på det nyeste kartet, og forklarer hvordan de mener at måndalingene har blitt "ranet" for et stort areal.

Sambygdingene Geir Raknem, Dagfinn Sæbø og Tom Erik Moen gir Jan Palmer Moen fullt medhold i påstanden om den nye kommunegrensa må skyldes en gedigen glipp da prosessen med å flytte Vågstranda over til Vestnes ved årsskiftet 2020-2021 ble gjennomført.

Svartevatnet

Verst av alt, etter deres mening: hele Svartevatnet har havnet på Vågstranda-siden av kommunegrensa. Kvartetten er helt enige om at det ikke finnes saklige argumenter for den nye kommunegrensa, verken historisk eller i hva som er vanlig standard når kommunegrenser trekkes opp.

Svartevatnet er et idyllisk fiskevatn og turmål 861 meter over havet, og er grovt beregnet 0,8 kvadratkilometer stort, 1,4 kilometer langt og 850 meter bredt. Fjellvatnet har hovedutløpet mot Modalen og Måndalen, men skal etter sigende også ha avrenning også gjennom fjellgrunnen nordover mot Vågstranda. Dermed er det etter vågstrendingenes mening litt uklart hvor det egentlig vannskillet går.

– Prosessen i Rauma kommune var ikke grundig nok da den nye grensa ble trukket opp. Vi som er grunneiere og rettighetshavere i Måndalen ble ikke tatt med på råd av kommuneledelsen, på tross av at Kartverket anbefalte kommunen å innhente uttalelser før grenselinja ble trukket opp, mener de fire rettighetshaverne og grunneierne.

– Når vi ser tilbake på hvor dårlig handverk kommuneledelsen har utøvd her, så er det virkelig et hån mot grunneiere og rettighetshavere i Måndalen, legger Jan Palmer Moen, som framstår som den mest kritiske av de fire.

Ikke første gang

Det er ikke første gang at den nye kommunegrensa mellom Rauma og Vestnes har vært gjenstand for heftig debatt. Også for to år siden protesterte en gruppe grunneiere i Måndalen mot den samme endringen.

Tidligere ordfører og måndaling Torbjørn Bruaset var en av flere som uttalte seg. Han mener fortsatt at det er grunnlag for å stille spørsmål ved om grensejusteringen foregikk på en god måte.

– Saken vedrører ikke meg personlig som grunneier, men jeg mener fortsatt at saken ble for lettvint behandlet av kommunen, kommenterer Bruaset i dag.

I et leserbrev publisert i Åndalsnes avis 28. januar 2020, altså for ganske nøyaktig to år siden, skrev vågstrending og tidligere redaktør i Åndalsnes Avis, Øystein Talberg, følgende:

– Gjennom alle mine år som fast turgåar til Svartevatnet har mange eldre personar enn meg fortalt at grensa mellom grunneigarar på Vågstranda og i Måndalen delte vatnet omlag i to. /... / Det er uansett ikkje naudsynt å lage ei kampsak av dette. La Svartevatnet vere eit grensevatn mellom bygdelag og kommunar.

Ikke tapt

Jan Palmer Moen, Geir Raknem, Dagfinn Sæbø og Tom Erik Moen holder likevel fast på at kampen om kommunegrensa fortsatt ikke er tapt. De viser til at Olav Asbjørn Moen og Miriam M. Sæbø leverte inn krav om behandling av grensetvisten i jordskifteretten i mars 2020, og den saken er enda ikke avgjort, snart to år seinere.

– Men vi regner med at saken kommer opp, så slaget er enda ikke tapt, sier de fire.