Våt og varm januar med flere rekordmålinger

Her er noen fakta fra den helautomatiske værstasjonen ved Kamsodden på Åndalsnes siste 30 døgn:

Det har kommet snø eller regn på 21 av de 30 siste døgnene. Totalt har det blitt registrert 245,7 millimeter nedbør for værstasjonen på Åndalsnes i januar fram til lørdag 28. januar.

Det våteste døgnet var 14. jan. med 41,0mm

Temperaturen har variert mellom 12,8° plussgrader (23. jan.) og 6,2° minusgrader (6. jan.).

For hele landet har Meteorologisk institutt registrert 32 nedbørs- og 28 varmerekorder i januar måned. Ifølge klimaforsker Hanne Heibergspilte ekstremværet Gyda en stor rolle.

– Det er uvanlig mye. Nå er det typisk at det er mange flere varmerekorder enn kulderekorder. Det har med at vi får et stadig varmere klima, sier klimaforsker Heiberg til NRK.

Av de 32 nedbørsrekordene er flest satt i Trøndelag med 18. Deretter følger fylkene Møre og Romsdal og Vestland med henholdsvis fem og tre rekorder.

Begynnelsen av 2022 har også vært preget av høye temperaturer, og det er satt 28 varmerekorder. Her har Viken flest med åtte, mens Innlandet og Troms og Finnmark deler andreplassen med sju.

24. januar ble det målt hele 12,2 grader i Alta. Den gamle januarrekorden var på 9,9 grader og ble registrert i 1992. Oslo tangerte 14. januar fylkesrekorden fra 1898 med 12,5 grader på Hovin stasjon.

– Det er satt varmerekorder i to bølger, i midten av måneden i Sør-Norge, mens vi i nord fikk flere rundt 24. januar. I begge tilfellene er det fønvind som er forklaringen. Sterk vind over et fjell kan gi svært høye temperaturer på lesiden, sier klimaforsker Jostein Mamen til statskanalen.