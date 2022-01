Advarer mot mer storm og uvær

Nyheter

Fra lørdag kveld til tidlig søndag formiddag ventes det nordvestlig full storm, 25 meter i sekundet, med lokalt kraftige vindkast 30-37 meter i sekundet, og mulighet for svært kraftige vindkast 38-42 m/s. Vinden er ventet å øke først på kysten i sør og flytter seg nordover utover lørdagskvelden og søndag morgen. Det ventes kraftigere vinkast i fjellet. Vinden minker til søndag morgen.

Det anbefales å sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

Konsekvenser

Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Sørpeskred

Samtidig med varselet om sterke vindkast advares det også mot fare for sørpeskred for deler av Sør-Norge

Det ventes mye nedbør lørdag. Nedbøren vil fram til lørdag ettermiddag falle som regn opp til 1000 meter over havet, før det blir kjøligere siste del av dagen.

Jord-, sørpe- og flomskred kan forekomme. Faren for skred vil minke etter hvert som temperaturen faller. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt for jord- og flomskred. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis høy.

Anbefaling

Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Vær oppmerksom på mulige sørpeskred også i slakt terreng.

Konsekvenser

Skredhendelser kan forekomme. Utsatte bane- og vegstrekninger kan bli stengt. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget. Sørpeskred kan ha lang rekkevidde, også i slakt terreng.