Nye Veier og Statens vegvesen har avsluttet kranglingen om E136

Torsdag ettermiddag ble Nye Veier AS og Statens vegvesen enige om å avslutte krangelen om E136. Fredsslutningen kom i stand i et møte der partene ble enige om at Nye Veier AS skal få overført plandokumentene.