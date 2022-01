På 13 år har de aldri avlyst treninga på grunn av været

Nyheter

Ikke engang ekstremværet «Gyda» var god nok grunn til å droppe forrige ukes økt. Det er nesten umulig å ta bilde av gjengen som står på rekke og rad en kort periode under en lyskaster ved porten inn mot Setnesmoen militærleir. Stormkasta røsker i både paraply og kamera og praten må tas over telefon med Brynhild Synstnes som gjennom ei årrekke har vært primus motor for den timelange løpetreninga for de godt over middels spreke damene.