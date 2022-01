Nyheter

– Jeg mener ikke at personer med psykiske utfordringer eller rusutfordringer ikke skal prioriteres. De har også store behov, og det er foreslått nye boliger for denne gruppa i planen. Men vi vet at lavinntektsfamilier finnes i Rauma, og at det dreier seg om 137 barn som lever under fattigdomsgrensa, fordelt på 73 familier. Dette brant vi for i arbeidsgruppa. Det er snakk om såpass mange barn i Rauma som sliter. Skal vi akseptere dette eller gjøre noe aktivt?



Folkehelsekoordinator og prosjektleder for ny boligsosial plan, Gunhild Dahle, forteller at i forbindelse med arbeidet med ny boligsosial plan, så har arbeidsgruppa kommet med et eget forslag til en strategi for lavinntektsfamilier.