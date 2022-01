To ørner påkjørt

Nyheter

Operasjonsleder, Borge Amdam, kan fortelle at de fikk inn en melding om en hendelse lørdag ettermiddag.



– Vi fikk inn ei melding at toget hadde kjørt på to ørner på Raumabanen lørdag ettermiddag. Vi varslet viltnemda, så det er de som vil følge opp den saken videre, sier han.