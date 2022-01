Ikke drop-in vaksinering i dag, det er torsdag 20. januar

Nyheter

– Vi har fått et par telefoner fra pasienter i dag som har lest i avisa, at drop-in vaksinering vil være på Kulturhuset torsdag mellom 17.30-18.30, og ingen spesifisert dato, meldte vaksinasjonskoordinator Sissel Kamsvåg til oss.

Og hun har helt rett; Torsdagens papiravis hadde tittelen "Drop-in vaksinering i kulturhuset", hvor det i brødtekst ble opplyst om at dette gjaldt torsdag - men dato manglet. Dette har ført til at enkelte har trodd at vaksineringen foregikk i dag.

På nett har vi tidligere opplyst om at dato er torsdag 20. januar, heldigvis. Men - vi beklager selvsagt manglende presisering i dagens papiravis og den forvirringen dette har skapt for enkelte.