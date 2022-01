Stille før stormen – men kommunen er på tå hev

Nyheter

Ekstremværet Gyda har fått fargekode rød, som er det aller høyeste nivået som meteorologene og NVE bruker når det gjelder å forhåndsvarsle fare for flom, skred og uvær. Men onsdag formiddag er situasjonen i Rauma ganske normal i forhold til årstida. Lett gråvær, duskregn og moderat fart på snøsmeltingen og generelt få tegn som tyder på at et ekstremvær nærmer seg.