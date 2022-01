Nyheter

Torsdag melder allidrett-gruppa i Isfjorden idrettslag om at de etter råd fra kommuneoverlegen, har bestemt seg for å avvente oppstarten av rundeskirenn. Lavterskelarrangementet for de yngste barna har tradisjonelt vært svært populært, tidvis med full parkeringsplass oppe ved skytebanen i Isfjorden og et par hundre påmeldte både fra Isfjorden og andre plasser i kommunen.