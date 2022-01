Nominert til prisen som "Årets kvinnelige idrettsutøver"

Nyheter

Den viktigste begrunnelsen for nominasjonen av Karoline Bjerkeli Grøvdal til den ærefulle prisen som Årets idrettsutøver er gullmedaljen hun tok terrengløp-EM i desember. Men 2021 var et spektakulært år på mange måter for Norges langdistansedronning, ikke minst med en serie av personlige rekorder på nesten alle de tradisjonelle langdistanseøvelsene.

Hun er imidlertid bare en av svært mange sterke kvinnelige idrettsutøvere som er nominert: Jeanette Hegg Duestad, skyting. Tiril Kampenhaug Eckhoff, skiskyting. Karoline Bjerkeli Grøvdal, friidrett. Caroline Graham Hansen, fotball. Gyda Westvold Hansen, kombinert. Therese Johaug, langrenn. Solfrid Koanda, vektløfting. Maren Lundby, hopp. Ragne Wiklund, skøyter

Oslo Spektrum

Idrettsgalla 2022 avvikles i Oslo Spektrum lørdag 8. januar og sendes direkte på NRK 1. Oversikten over de nominerte utøverne ble offentliggjort mandag.

- Det har vært et utrolig år for norske toppidrettsutøvere, og aldri har vi vel opplevd så massive resultater både i sommer- og vinteridrettene. Det jobbes godt i landslagene, og oversikten over de nominerte viser at norske utøvere og trenere har håndtert pandemien på en imponerende måte, sier sier juryleder og toppidrettssjef Tore Øvrebø i en pressemelding.

– Juryens oppgave er å vurdere de største prestasjonene i et prisshow hvor det ikke er idrettens konkurransekriterier som skiller vinnerne. Utfordringen er å sette prestasjoner på tvers av idrettene opp mot hverandre. Dette gir rom for uenighet som ikke kan avgjøres med stoppeklokke eller kuleramme, men er samtidig noe av sjarmen med idrettsgallaens kåringer, forklarer jurylederen,

Sammen med seg i juryen har han Karen-Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Marit Bjørgen, Ola By Rise, Kjetil André Aamodt og Knut Holmann.

Årets mannlige idrettsutøver

De nominerte i klassen «Årets mannlige idrettsutøver»:

Kristian Blummenfelt, triatlon. Kjetil Borch, roing. Erling Braut Haaland, fotball. Eivind Henriksen, friidrett. Viktor Hovland, golf. Jakob Ingebrigtsen, friidrett. Johannes Høsflot Klæbo, langrenn. Sturla Holm Lægreid, skiskyting. Jarl Magnus Riiber, kombinert. Casper Ruud, tennis. Sebastian Foss Solevåg, alpint. Karsten Warholm, friidrett.

Gullsko-pris

Mandag ble det også kjent at Karoline Bjerkeli Grøvdal og Jakob Ingebrigtsen tildeles "Kondis’ gullsko" som årets beste norske langdistanseløpere i 2021. Grøvdal vinner seniorskoen for tolvte gang mens Ingebrigtsen mottar sin tredje gullsko i seniorklassen.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har også vunnet skoen som landets beste juniorløper fire ganger, og dermed kan hun nå, i en alder av 31 år, plassere sin 16. gullsko på hylla. En sterk sesong ble krona med gull i EM terrengløp i desember.



Det er styret i «Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett» som står bak gullsko-kåringen, som også omfatter årets junior- og veteranløper.

I kåringen av landets beste seniorløpere legges det vekt på gode tider, mesterskapsprestasjoner og evnen til å holde et høyt nivå gjennom sesongen på distanser fra 5000 m og oppover.