Gigantisk "takrenne-prosjekt"

Det mest omfattende utbyggingsalternativet skulle hente vann fra Grønåa og Asbjørnsåa i Lesja kommune samt Ulvåa i Brøstdalen og føre vannet i tunneler til et magasin i Vermedalen. Derfra skulle vannet ledes videre i en ny tunnel til en påtenkt kraftstasjon ved Remmem nede i Romsdalen, bare noen få titalls meter over havnivå.

Det totale energipotensialet (midlere årsproduksjon) for Rauma/Ulvåa ble anslått til 1220 GWh.

F1-alternativet

I det såkalte F1-alternativet, som var ansett som det mest realistiske før vedtaket om varig vern i 1993, var Grønåa og Asbjørnsåa utelatt. Prosjektet hadde et anslått energipotensiale på 600 Gwh.

Til sammenligning leverer Grytten-anlegget med sine vannmagasiner og tunneler mellom Romsdalen og Eikesdalen 580 Gwh. Sistnevnte omfatter blant annet vanntilførselen til Mardalsfossen. Utbyggingen av det kjente fossefallet var svært omstridt og dannet grunnlaget for den legendariske Mardølaaksjonen i 1971.

Det mest tungtveiende argumentet mot utbygging av Rauma/Ulvåa var frykten for at prosjektet ville få store, negative konsekvenser for vannføringen i hovedvassdraget ned gjennom Romsdalen, både vinterstid og i sommersesongen. Hensynet til laksebestanden og naturmiljøet forøvrig gjorde at vassdraget til slutt ble varig vernet i 1993 som et ledd i den såkalte Verneplan IV.