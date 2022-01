Advarer mot omkamp om Rauma/Ulvåa vassdraget

Nyheter

Det var energipolitisk talsperson i Frp, Frank Sve, som i et intervju med Klassekampen var først ute med å invitere til ny debatt om utbygging av verna vassdrag. Deretter fulgte to sentrale politikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet opp med å støtte opp under utspillet fra den profilerte Frp-politikeren fra Stranda kommune i Møre og Romsdal.