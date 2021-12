Nyheter

– Blomster, det fortjener alle i Røde Kors, men spesielt han Alf Roger, for organiseringa. Han har stått i bresjen og holdt styr på alle vaktene. Rauma Røde Kors har gjort en stor jobb ved å hjelpe til under vaksineringen i Rauma, og i tillegg med testing av publikum under RaumaRock. Dette har han og hans hjelpere gjort gratis for innbyggerne i kommunen, med mange timer i 2021. Og fortsetter i 2022, sier Alf Rogers bror, Jan Arve Antonsen.