Strømbrudd flere steder i Rauma

Nyheter

Gjennom sosiale medier har det blitt meldt om gjentatte strømbrudd i Isfjorden, på Åndalsnes, i Rødven og Holmemstranda.

I Rødven skal den blant annet ha vært borte siden 07.30 mandag morgen, mens den har kommet og gått andre steder.

Anders Sletta ved vakttelefonen til Romsdalsnett forteller at det jobbes på spreng.

–Vi har noen utfordringer på nettet nå, og har noen folk ute som jobber på spreng med feilsøking, sier han.

– Hvilke områder i Rauma er berørt av feilen?

– Jeg er i alle fall kjent med at vi har utfordringer i mjelvaområdet og i Isfjorden. Det vi gjør nå er å seksjonere, og maske ut de punktene som har feil, slik at færrest mulig skal bli berørt av dette. Det vil si at vi deler opp nettet for at flest mulig skal få strøm, forklarer han.

– Hvorfor har dette skjedd?

– Vi har ikke kontroll på grunnen enda.

– Vet du noe om hvor lang tid det vil ta før det er i orden?

– Vi vet ikke noe om hvor lenge det vil vare, men vi jobber på spreng.