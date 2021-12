Forventer flere positive koronatester i romjula

Nyheter

Aursand påpeker samtidig at han har sett en bra utvikling i smittetendensen i Rauma, minst like bra som de fleste andre regioner i landet.

- Faktum er at smittenivået i Rauma holder seg på bare en femtedel av gjennomsnittet for Norge samlet sett. Jeg forventer at vi får beskjed om noen flere positive testresultater de aller nærmeste dagene, blant annet som følge av at mange har kommet reisende til kommunen på juleferie.

- Men jeg er ikke veldig bekymret foreløpig. Inntrykket er at innbyggerne i Rauma generelt er flinke til å respektere smittevernrådene, sier kommuneoverlegen.

Hold avstand

- Det viktigste nå er å holde avstand, det vil si minst en meter, gjerne to meter. Det er også viktig å respektere de gjeldende forskriftene, som sier at vi kan være sammen med inntil 20 personer én gang i løpet av julen, at vi kan ha besøk i hjemmet av inntil 10 personer og at maksimalt 50 personer kan være samlet ved offentlige tilstelninger, for eksempel til gudstjenester.

- Så må vi også være forberedt på at det kan komme nye anbefalinger. Det beste stedet å skaffe seg oversikt over hvilke anbefalinger og regler som gjelder er å gå inn på nettsiden regjeringen.no.

Kommuneoverlegen ser imidlertid mer bekymringsverdige skyer litt lenger fram i tid. Da handler det om omikronviruset og helsemyndighetenes dramatiske prognoser, som tilsier dramatisk økning i smitteutviklingen utover vinteren og våren.

- Så langt har vi ikke registrert et eneste tilfelle av omikronvirus i Rauma. Men dersom vi får oppleve en dobling av smitten hver fjerde dag på nasjonalt plan, så må vi regne med at veldig mange vil bli smittet også i Rauma hvis det ikke blir satt i verk spesielle tiltak.

Worst-case

- Er helsevesenet i Rauma dimensjonert for det worst-case scenariet som Folkehelseinstituttet publiserte tidligere i uka?

- Nei, det er vi ikke. Hvis de aller verste prognosene slår til, med flere hundre smittede hver dag, så har vi ikke kapasitet til å teste og behandle alle tilfellene. Derfor er det så viktig at vi alle etterlever anbefalingene og at folk takker ja når de blir tilbudt vaksinering.

- Nå setter vi alt inn på å få satt den tredje dosen på så mange som mulig. Forhåpentligvis vil alle over 45 ha fått tilbud om den tredje vaksineringen innen 15. januar. Men det lar seg ikke gjøre å vaksinere hele befolkningen de første ukene ettersom det skal gå minst 4,5 måneder mellom den andre og tredje dosen. Det er mange som fikk den andre dosen så seint som i oktober og november, sier Aursand.

Når jule- og nyttårsferien er overstått er planen å foreta mellom 450 og 500 vaksinasjoner i Rauma hver uke, totalt 3800 sprøytestikk, fram til utgangen av februar. Etter nyttår er håpet å kunne åpne opp for dropinvaksinering, men dette vil det eventuelt komme nærmere informasjon etter hvert.