Minneord om Inge Morstøl

Inge Morstøl døydde 16. desember, vel 83 år gammal. Frå farssida kom han frå den eine av dei to Morstøl-gardane i Grøvdal, eller frå Øygarden. Ein grøvdaling som visste kven han var, skal ha komme frå den garden.

Han skal så ha gått over fjellet til Øverås i Eresfjord. Der vart grøvdalingen då kalla Thord Øverås, og som Inge Morstøl, sin etterkomar, visste han kva han ville.

Men ein kan ikkje hevde at Inge Morstøl vart så krøkete på sine eldre dagar som sin forne slektning, den mest kjende mannsperson i norsk novellekunst, sjølv om kanskje begge to var like dårlege til å svømme. Likevel står det vel fast at Inge Morstøl kanskje var den mest allsidige idrettsutøvar ein har hatt i Isfjorden.

I ung alder var Inge Morstøl i Hans Majestet Kongen sin garde i Oslo, og mens han var der, tok han distansemerket i friidrett i 1958 som isfjording nr. 2, etter Oddmund Unhjem, nærmare bestemt på 400 m. Likevel var Inge Morstøl først og fremst ein temmeleg initiativrik bonde som sto i støtt og stadig, og som levde av dette i heile sitt liv - på garden sin på Tokle.

Også som administrator var Inge Morstøl allsidig. Sin karriere som aktiv starta han ved å vinne kule i juniorklassen under Tresfjordsleikane i 1957, og han var mange år seinare deltakar under NM på 400 m hekk på Lillehammer.

Han var også på kretslaget. I Romsdal var han ein av dei første som kasta slegge, og han sette kretsrekord fleire gonger. På sitt beste kasta han lenger enn verdsrekordhaldaren Sverre Strandli hadde gjort då han vart norsk B-meister første gong. Men då Inge Morstøl hadde vore med i mange år, var det Ole Jon Bakke Bakke som overtok hegemoniet - i alle fall i første omgang.

På kretsnivå var Morstøl også god på 100 m, 800 m, i lengde m. og u.t., i høgde u.t., i diskos og ikkje minst i 5-kamp, der han midt på 1960-talet avslutta med ein drivande god 1500 m, sjølv om han ikkje hadde ei så god avrunding som Sogge-bonden Ernst Bakke, ein gong hadde hatt. Morstøl var også med i idrett etter at han kom opp i åra, og han fekk sølv i lengde under veteran-NM på Lillehammer i 1983.

Vinterstid var han stadig med i langrenn og sikra seg vandrepokalar i skiskyting, som den gongen var ei temmeleg ny øving her på våre kantar, sikkert etter initiativ frå ivrige Per Siem. Midt på 1960-talet vart Inge Morstøl til og med nr. 2 i eit landsomfattande meisterskap i øvinga.

Då det var systematisk trening i friidrett i Isfjorden i åra 1960-62, var det Inge Morstøl som leia treninga, og på Isfjorden skule vart det ofte trena i sprang u,t,. Spesielt interessert var han i seriesystemet i friidrett, både i Isfjorden IL og seinare i Rauma Friidrettslag. Og han var heilt klart ei drivande kraft for at Rauma Friidrettslag kunne vinne i Vestlandsserien i 1966.

Ungane til Inge Morstøl slutta også opp om dei mange friidrettsstemne ein hadde i Isfjorden på 1960 - og 1970-talet, og då var det sjølvsagt eit tungt slag då son hans øydela ein fot slik at han i alle fall med tida ikkje kunne ta over garden. Men sonen greidde seg godt, om han enn ikkje vart bonde. Kanskje hadde ein og annan også tenkt seg sonen som eigar av Øygarden, ein plass som i dag er på tyske og spanske hender.

For nokre år sidan vart Inge Morstøl ramma av ein alvorleg sjukdom, men han kom seg og vart omtrent som før. Ein av dei siste gongene eg snakka med han, lufta han til og med ein ide om at vi skulle arrangere eit lagseriestemne i friidrett. Men kor mange i historia har vore inne på at ein faktisk i Isfjorden kan arrangere eit friidrettsstemne?

Når det på slutten av 1950-talet oppsto eit organisert friidrettsmiljø i Isfjorden, var det ikkje minst Inge Morsøl si forteneste. Og kva skulle ein forresten gjere når åndalsnesingane begynte å jekke seg for alvor - med den noverande ordføraren i Fosnavåg, Bjørn Halvor Prytz, Odd Halseth, Arne Evensen, Geir Nygård og andre i spissen. At leiaren for denne harbalne gjengen var ein isfjording var no så, ein isfjording som hadde arbeid på Åndalsnes, og som etter ei ferd til Levanger, sa «da» og «blei». Men salig kondisjonssterke Oddmund Unhjem om det!

Fred over Inge Morstøl sitt minne!