Én av kandidatene leder stort

Nyheter

Hvis du vil sikre at din kandidat blir stemt frem til Årets raumaværing, er det fortsatt tid igjen. Fristen for å stemme går ut julaften. Kåringen vil skje på nyåret.

De fem kandidatene vi har valgt ut i år er Joachim Horn Torp, Sissel Kamsvåg, Nils Hole og Jan Kåre Dahle, Tormod Dahle og Ingvild Gjerdset.

Stemmegivningen kan enten gjøres på nett, på åa.no, eller man kan sende en lapp i posten til Åndalsnes Avis.

Åndalsnes Avis vil med kåringen løfte fram personer som i løpet av året har bidratt til å skape stolthet og tilhørighet til Rauma. I kriteriene legger vi også vekt på at kandidatene er personer som har utmerket seg og gjort noe utenom det vanlige og som stikker seg ut på en positiv måte for Rauma. Prisen er et lokalt produsert kunstverk.