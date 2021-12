Blir det hvit jul? Dette sier meteorologen

Nyheter

I slutten av november/starten av desember kom den første snøen for sesongen. Med temperaturer ned mot de kalde blå, lå snøen som et hvitt teppe over Rauma og Romsdalen. Det var rene julekortmotivet, men etter en stund snudde været. Mildværet og regn tok med seg den snøen som hadde kommet.