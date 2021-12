Slik blir julen i kirken

Nyheter

– For Rauma sin del ønsker vi at julen i kirken skal bli så normal som mulig, men vi har en del smitteverntiltak som vi må ta hensyn til. Vi ønsker ikke at kirkene våre skal være stengte. Vi ønsker det skal være lys og at det skal være måkt inn til døra, og at vi kan ha samlinger med de begrensninger som er. De er ganske sterke, sier prost Erling Nevland og forteller at man kun kan ha 50 personer på tilviste plasser på hver gudstjeneste.