Nyheter

– Det er litt skummelt, men samtidig tenker jeg på at det fint å belyse litt av det jeg brenner for, sier hun, der hun har satt seg med en kaffekopp helt inne i hjørnet på Tindestua. Utenfor vinduene er det hustrig, slik det har vært i november, en måned der hun for øvrig har gått 300.000 skritt – og samlet inn penger – for Dråpen i havet. Det er en humanitær, frivillig organisason som har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon.