Løgnen som ble til en milliard!

Dette innlegget er tilsvar til Jan Drahos' (SV) følgende innlegg:

1. Samfunnsutvikling

Det er tydelig at dagens regime representert ved Drahos i leserinnlegg 07.12.21 ikke har fokus på samfunnsutviklingen i Rauma, men konsentrerer hele budsjettarbeidet om den økonomiske driften av kommunen. Og det er kanskje ikke så rart heller for samfunnsutviklingen går det dårlig med:

Antall innbygger: Mål vekst antall innbyggere 27, resultat hittil i år pluss 7

Antall arbeidsplasser: Mål vekst arbeidsplasser 22 årlig resultat i 2020 minus 90

Boligbygging: Mål 17 nye boliger årlig, resultat i 2020 5 nye boliger

Tallene i seg selv er ikke viktig, men uten vekst og utvikling i boliger, arbeidsplasser og innbyggere så blir det også krøll og utfordringer for kommuneøkonomien. Eksempelvis hvis Rauma hadde klart målet om 27 innbyggere i stedet for bare 7, så ville det gitt 500.000 kroner mer i innbyggertilskudd fra staten.

2. Inntekts- og utgiftsnivå

Det er riktig som Drahos skriver at Rauma i 2020 hadde «utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent dvs. at vi har minst like store inntekter som gjennomsnittet av landets kommuner i forhold til vårt utgiftsbehov», for å sitere fra økonomiplandokumentet. På side 10 i samme dokument redegjøres det enkelt for hvorfor Rauma kommune har økonomiske problemer – vi bruker 30 mill. mer enn tilsvarende kommuner hvorav 27 mill. skyldes overforbruket i pleie/omsorg. Også innenfor barnehage brukte vi 5,7 mill. mer enn normert, mens tilsvarende 5,6 mill. i mindreforbruk innenfor grunnskolen. Altså: Det er ikke inntektene til Rauma som er problemet, men utgiftsnivået – eller mer presist evne og vilje til å redusere utgiftsnivået innenfor områder som har merforbruk. Og denne utfordringen skjer på Drahos sin vakt.

3. Investeringer og gjeld

Det har fra dagens regime blitt en gjentatt forklaringer at store investeringer i tidligere perioder forklarer den vanskelige økonomiske situasjonen. Ja, Drahos går så langt at han ønsker at investeringer som Helsehuset ikke skulle vært gjennomført, men at vi stedet skulle satset videre på totalt nedslitte og umoderne bygninger som sjukeheimen i Isfjorden og Vangstun. På samme måte som for skiftene regjeringer, må Drahos forholde seg at disse investeringene er vedtatt på demokratisk vis og vil bli stående akkurat på samme måte som Støre-regjeringen må leve med investeringer som ble gjort av Solbergregjeringen.

Når han kommer dragende igjen med at Rauma har så høy gjeld, så skyter han seg imidlertid selv i foten. Av økonomiplandokumentet (side 20) går det fram at Rauma kommune har som mål å ha mindre i netto gjeld enn årlige brutto driftsinntekter. Når Drahos og hans team tok over i 2019 utgjorde gjelden 96 % av driftsinntektene. Allerede etter ett år med det nye regimet var gjelden 5 % større enn driftsinntektene (altså 105 %) i tillegg til at disposisjonsfondet på 9 mill. kroner var oppbrukt. Og enda er ikke økte finanskostnader fra skoleutbyggingen i Måndalen inne i disse tallene.

For øvrig er Drahos veldig upresis i sin omgang med tall i sitt avsnitt om gjeld og investeringer. At Rauma kommune har investert 1 milliard i Åndalsnes sentrum skjønner jo alle er direkte løgn.

For ordens skyld kan jeg nevne tallene for utbygging/opprusting av sentrum:

Helsehuset 110 millioner (helsehuset kan vel nesten ikke regnes som en sentrumsinvestering siden dette er en lovpålagt kommunal tjeneste)

Sentrumsutvikling trinn 1 (Vollan,Rådhusplassen, vann-avløp etc) og trinn 2 (skysstasjon, lekeplass, vann-avløp etc.) ca kr 60 mill.

Infrastruktur Stokkekaia: ca kr. 80 mill. Alle tiltak på den nye bydelen Stokkekaia, helt inntil veggene på Helsehuset. All infrastruktur for hele den bydelen.

Dette er: Vann-avløp-overvann, sikrings- og grunnarbeider, strømforsyning, elektro og fiber, belysning, uteområder, byrom m.m. for hele bydelen, nødvendig omlegging av veg mot sør, gode gangforbindelser rundt Helsehuset, infrastruktur og parkareal foran Helsehuset. Isfjordspromenaden langs Helsehuset og parken mellom Helsehuset – Astero helt inntil husvegg på Helsehuset, tilrettelegging av to tomter for salg.

Mottatt støtte fra Fylkeskommunen på hele sentrumsutviklingen er på ca kr. 16 mill,

Likens er det grov feilinformasjon når Drahos skriver at Rauma kommune bruker 1 av 10 inntektskroner til å betale renter og avdrag. Sannheten går fram av økonomiplandokumentet side 10 hvor det står at Rauma bruker 5,1 % av sine inntekter til finanskostnader, som er litt over sammenlignende kommuner som bruker 4,9 %.. 95 % av kommunens inntekter kan altså brukes til tjenesteyting og investeringer. Synes Drahos og SV at det er greit at det politiske ordskiftet skal være basert på feilinformasjon som skaper konflikt? Er det slik ordføreren ønsker at sitt parti skal framstå?

4. Til slutt - kommunale boliger

For få år siden var det tre ulike aktører som drev med bygging, utleie og drift av kommunale utleieboliger – to stiftelser samt kommunen selv. Videre var det dels slik at de ulike tjenestene «eide» sine boliger og dermed blokkerte at hele boligmassen kunne disponeres på en helhetlig måte.

Hele boligforvaltningen ble derfor samlet i et non-profitt heleid kommunalt aksjeselskap som skulle være selvfinansierende. Det betydde at selskapet skulle forvalte og utvikle kommunens boligmasse for sosiale formål etter det behovet som befolkningen og de aktuelle kommunale tjenestene hadde til enhver tid. Et særlig formål var i større grad å utnytte de statlige virkemidlene som staten stiller til disposisjonen – lån, tilskudd og bostøtteordningen fra Husbanken - og at virksomhet ikke verken skulle finansieres eller subsidieres over kommunebudsjettet.

Etableringen av Rauma boliger AS er en den av de mest vellykkede reformene som ble gjort i forrige periode. En unngår skjult kommunale subsidiering av kommunale utleieboliger og en effektiv forvaltning av boligene som felles ressurs. Derfor kommer også den Boligsosiale planen som nå framlegges til dekket bord, og kan gjøre nye bestillinger til Rauma boliger AS uten at en krone bevilges over kommunebudsjett. Det eneste forbeholdet er at kommunestyret viser nøkternhet når det gjelder å pålegge selskapet å bygge flere boliger enn hva som faktisk kan leies ut.

Også på dette temaet er Drahos i beste fall upresis, i verste fall driver han med feilinformasjon. Eller kan AS-allergi være årsaken? Selvsagt har kommunestyret 100 % innsikt i sitt eget 100 % eide aksjeselskap og kan når som helst få seg forelagt all informasjon de trenger. Selv offentlighetsloven og forvaltningsloven gjelder for aksjeselskaper som forestår forvaltning av kommunale oppgaver.

Innlegget til Drahos kan ikke forstås på en annen måte enn at SV mangler styring og evne til å bære ansvaret på sin vakt.