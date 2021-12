RaumaRock 20 år – slik skal det markeres

Nyheter

– RaumaRock fyller 20 år, og det skal markeres i august 2022! Det kommer artister som har vært her før, og noen nye. Grunntanken er at vi inviterer tilbake gamle gode venner og etablerer nye vennskap. Hele programmet blir sluppet i løpet av en ukes tid. Noe av det nye blir et stort gratis arrangement rettet mot barn og unge, forteller RaumRock-sjefen Sigurd Brevik engasjert.