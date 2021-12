Nyheter

Det var under Friskliv og mestring sin førjulsfest at prosjektlederen Aleksander Eidsvåg ble overrasket med Åndalsnes Avis sin julestjerne. Bak initiativet står alle deltakerne på Møteplassen, som er et sosialt og aktivt tilbud på Helsehuset, for seniorer og eldre i hele Rauma. Foran nærmere 150 festkledde seniorer, sørget Arvid Hagen for overrekkelsen.