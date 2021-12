Nyheter

( Rbnett) Det kommer fram av en søknad fra Nordveggen AS til fylkeskommunen om økonomisk støtte til prosjektet. Søknaden skal behandles i fylkesutvalget for kultur, næring og folkehelse tirsdag. Kommunedirektøren innstiller på å støtte prosjektet, som består av flere tiltak for å gjøre kommunen mer attraktiv, med inntil 368.000 kroner, går det fram av sakspapirene.