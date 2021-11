Har utsikter til stor hyttetrivsel

Nyheter

(rbnett.no) Du tar av på Lerheim, kjører forbi idylliske Saltkjelsnes camping og tar av til høyre i svingen mot Eidsbygda. Her ligger Mjørneset, et paradis for fritidsboliger. Med ei aldeles strålende utsikt mot den fiskerike Rødvenfjorden, mot Tarløysa og mot Eidsbygda. Det er her ekteparet Pedersen har funnet sitt nye drømmested, De overtok hytta for bare tre uker siden. Den ligger et stykke opp i terrenget, omgitt av andre flotte fritidseiendommer.