Drapssaken i Molde – dette skjer i dag

(Rbnett) Natt til onsdag ble en kvinne funnet død i en leilighet på Fuglset. Like før hadde politiet rykket ut til en voldshendelse på en annen adresse på Langmyra. En gutt i slutten av tenåra ligger livstruende skadd etter hendelsen. Ved adressen på Langmyra ble en mann i 20-åra pågrepet og siktet for grov kroppsskade. Seinere på dagen ble mannen også siktet for drap på kvinnen som ble funnet på Fuglset.