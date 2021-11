Nyheter

– Kommunedirektøren i Rauma har i sitt forslag til «Skisse til Økonomiplan og Budsjett for 2022-2025» foreslått å omklassifisere alle dagens tre kommunale veier på Holm til private veier; Holmsbakken, Slemmå og Morkavegen. Dette til tross for at både Holmsbakken og Slemmå, ifølge saksfremlegget, fyller ett eller flere av kriteriene Kommunestyret tidligere har vedtatt at skal ligge til grunn for opprettholdelse som kommunal vei, skriver Halvor Holm på sin Facebook profil.