– Må ta vare på det håndskrevne ord

Utstillingen er satt opp på Rauma Folkebibliotek, mellom bokhyller og all annen aktivitet som er vanlig på et bibliotek.

Utstillingen er en del av et prosjekt Molde Bibliotek/Litteraturhuset Møre og Romsdal har gående, der de har som formål å gi gode litteraturopplevelser.

Kunstformidling

Stangenes har laget et bokstavhus og bokstavspill, som er et «puslespill» med bokstaver, der ungene kan bygge 3D skulpturer.

To bokstavhus er satt sammen av veggmoduler i 6-kanta form, med åpninger der ungene kan krype og bevege seg inn og ut av husene.

På veggene er det dekorert med bilder, bokstaver fra vårt alfabet og skriftbilder fra andre ulike språk.

Språkformidling

– Jeg laget dette opprinnelig for mitt oldebarn. Mia, som har en marokkansk far. Derfor ble marokkansk viktig. Navnet Mia er skrevet som ulike skriftbilder på veggene på bokstavhusa, sammen med vårt latinske alfabet. Hensikten er å formidle disse skriftbildene til barna, eventuelt at barna får tid til å finne de selv, og få i gang en samtale om andre språk. Hva er en bokstav og er bokstaver viktig? Hva bruker vi bokstavene til? Hva heter et hus som har mange bøker, og som kan mye om bokstaver, forklarer kunstneren selv, Sissel Stangenes.

Hun har denne uken tatt imot mange barnehager på biblioteket og invitert de til å utforske bokstavhusene og leke sammen med hennes.

Da Åndalsnes Avis var på besøk, var Tryggheim barnehage invitert, samt studenter på voksenopplæringa.

– Dette er kunstverk om det håndskrevne ord, som er på veg til å dø ut. Ikke noe galt om internett, men vi må passe på. Det er viktig å ta vare på en kultur vi har hatt i tusenvis av år, påpeker Stangenes.

Vår nye kultursjef., Hanne Brakstad, fikk æren av å åpne utstillingen mandag.

Fredag var siste dag for denne utstillingen på biblioteket.