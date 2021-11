Nyheter

– Vi investerer for fremtiden i Neptus og styrker dermed vår solide plattform med nok en renommert aktør med sin ledende posisjon i sin nisje. Max Fritid blir med dette deleier i Neptus med planlagt gjennomføring nå i november. Dette vil ytterligere styrke Max Fritid og konsernet sin posisjon i markedet, som en attraktiv og ledende samarbeidspartner for leverandører og kunder, skriver Morten Lillehagen, konsernsjef i Kroken Gruppen AS, i en pressemelding.