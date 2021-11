Nyheter

Lørdag var det et latterfullt og feststemt publikum som hadde tatt turen til Isfjordsrevyen, som i år hadde tittelen «Gong etter gong…». Det er Isfjorden frilynte ungdomslag som sto for arrangementet i samfunnssalen, og Beate Grøvdal fra ungdomslaget kan fortelle at billettene gikk unna som hakka møkk.