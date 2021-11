Nyheter

Det var en varm sommerdag i juli. Året var 1864. Ved relingen på en liten dampbåt stod ei ung ungarsk dame og lot blikket vandre ut over det majestetiske landskapet foran henne. Reisen startet i Berlin, og etter én måned og noen dager kom hun til Veblungsnes. Her overnattet hun på et gjestgiveri, dagen etter dro hun videre oppover Romsdalen.