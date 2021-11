Nyheter

Under kommunestyremøtet torsdag kveld, ble forslaget om å legge ned Eidsbygda barnehage lagt fram. Det var under presentasjonen av budsjett- og økonomiplanen for 2022-2025 at forslaget ble kjent. Kommunen er i en trang situasjon når det kommer til økonomi og må iverksette tiltak for å kunne spare penger.