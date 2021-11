Rekordoppmøte på Nordsida klubb: - Foreldre, ikke kom hit!

Nyheter

Dunk. Dunk. Dunk. Musikken dundrer og latter høres helt ut på tunet. Fra vinduet blinker lys i all verdens farger, og rett innenfor døra spretter det fram flere titalls blide barneansikter i ulike aldre. Det er klubbkveld, og barnas samlingspunkt og hengested. Her kan de chille og slappe av, leke og spille.