Nyheter

Eg har komme meg opp i den alderen då mange av mine jamaldringar hevdar at dei er for gamle til både det eine og det andre, eller at andre meiner at dei er det. Det er også ganske vanleg at dei trøystar seg med at dei er gamle utanpå, med unge inne i. Somme brukar klede for tenåringar, for å sjå ut slik som dei meiner dei er innvendig. Det er eit bedrag. Ein blir ikkje yngre ved å kle seg ungt. Ein ser berre dum ut.

Eg kan nok også sjå dum ut, men ikkje fordi eg prøver å vere ungdommeleg. For det er eg ikkje på nokon måte. Eg er akkurat like gammal utanpå som innvortes, det er ikkje noko mål for meg å sjå yngre ut enn eg faktisk er, eller eldre for den saks skuld. Og eg er ikkje for gammal for noko som helst av det som er aktuelt for meg å gjere.

No må eg vedgå at det er mykje som har blitt uaktuelt etter kvart. Eg kjem ikkje til å prøve meg på Vasaloppet fleire gonger, fordi sist eg prøvde det, det var også første gongen, for tretten kilo sidan, vart det ein minneleg fiasko. Andre liknande fysiske utskeiingar finst ikkje lenger i draumane eller planane mine. Eg har tilpassa ambisjonane mine til det kroppen kan makte, eller har lyst til. Då er eg i utvendig og innvendig balanse.

Det fine med å bli gammal er at ein då kan legge vekk mange aktivitetar som ein liksom «måtte» drive med då ein var yngre. Ein treng ikkje stå i sluddver og legge om til vinterdekk på bilen. Det gjer andre innandørs i varmen på verkstaden. Ein treng ikkje gå den lengste vegen til butikken, men ta ein snarveg gjennom naboane sine hagar (med dispensasjon). Ein treng ikkje ta lange turar til fjells viss det ikkje er kantarellar eller tyttebær å finne. Ein treng ikkje vise at ein er noko til kar, for det er ein ikkje, og er nøgd med det. Det er så mykje ein ikkje lenger treng å gjere, og livet blir lettare og gladare med det.

Men så er det også mykje ein kan gjere, og som er morosamt å gjere. Ein kan fortelje noko av det ein gammal mann har opplevd i livet, for det er ganske mykje. Ein kan fortelje noko av det ein har lært til dømes om historie, etter å ha lest fleire hundre historiebøker. Ein kan skrive, ein kan kåsere. Ein har tid til å snakke med folk, ikkje berre seie hei og gå forbi. Ein kan prate med barnebarna sine, vise interesse for det dei held på med, kanskje til og med vere oppmuntrande. Og ein kan prøve å vere hyggeleg og positiv og raus og takknemleg og morosam. Dette er aktivitetar som sjølv ein gammal kar maktar.

Ein gammal mann maktar også å ha ein liten kjøkkenhage med potet, rødbetar, salat, gulrot, dill, tomat, sitronmelisse, stangselleri, knollselleri, lauk, graslauk, bjørnebær, jordbær, plommer, epler, rips, solbær og rabarbra. Å halde på med dette, i små sekvensar om gongen gjer godt for både det eine og det andre. Tenk berre å gå i hagen og hauste inn kortreist mat til middag, til sylting og safting, så godt! Dette er slikt ein gammal mann har akkurat passe alder til å gjere.

I min beste ungdom var eg ganske rask på føtene, fleire gonger sprang eg 60-meteren på 7,2 sekund. Det var heilt i Noregstoppen. No spring eg også 60-meteren på 7,2, men no er det snakk om minutt. Med åra har eg heilt naturleg skifta målestokk. Det har ein gammal mann lov til. For eg har akkurat rett alder til å gjere det eg gjer, eg er korkje for gammal eller for ung.