Vil lokke de voksne over 40 ut

Nyheter

Pubeier Jens Deunk og Johanne Haugen, daglig leder på Nabo`n Pub, har brukt litt tid på å tenke ut hva de kunne finne på for å få tilbake den generasjonsmiksen som var på Nabo`n i starten.

– Det er det dette stedet skal være, et tilbud for alle, i alle aldre. Nå ser vi at det er ungdommen som vanligvis går ut fredag og lørdag, men de mer voksne uteblir. Det vil vi gjøre noe med, sier Deunk.

Vil få økt aktivitet

Han synes også at et slik flott lokale, ikke bør stå tomt, men brukes så ofte som mulig.

– Derfor henvender vi oss til de over 40 og inviterer til faste arrangement hver torsdag. Da vil vi få besøk av en gjest, mer eller mindre kjent, som vi vil intervjue fra barkrakken. Poenget er at det skal være lettbeint og trivelig arrangement, smiler Deunk.

Barkrakk-intervju

De har allerede startet på konseptet og førstemann på barkrakken var Frode Aarsbog for noen uker siden.

Neste «Torsdagskveld hos Nabo`n» blir førstkommende. Da kommer Aksel Berget Skjølsvik i ÅIF på barkrakken.

– Jeg er ikke så vant med å intervjue folk, så jeg har fått lokal støtte i Arnt Øyvind Siem. Han syntes dette konseptet hørtes veldig spennende ut og har lovet å stille opp. Det er veldig flott, sier Deunk.

Førstkommende torsdag vil også Marcus Brevik ta med seg gitaren og spille noen låter imellom slagene.

Høye ambisjoner

Deunk og Haugen innrømmer at de har høye ambisjoner og har regnet ut at det er snakk om til sammen 12 torsdager – vår og høst.

– Men det skal vi få til. Det er mange spennende folk å invitere, og det trenger ikke være så voldsomt hver gang. Det er ikke sikkert at det trenger å være oss som skal arrangere hver gang heller. Det viktigste er at de voksne tar sjumilssteget ut og får «Torsdagskvelden hos Nabo`n» under huden, mener Deunk.

– Står det vakter ved døren for å passe på at ingen gjester er under 40 da eller?

– He he. Nei, det gjør det ikke. Alle er selvsagt velkomne. Vi ønsker jo at både eldre som unge, kan samles hos Nabo`n, smiler de to.