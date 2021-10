Sjekk disse halloweenhestene

Nyheter

Lyden av sporadiske vrinsk og latter henger i lufta. Vi er på Stall Travbana i Isfjorden, her har nemlig en rekke merkverdige utkledde hester og ryttere inntatt travbanen.

Søndag inviterte Rauma hestesportklubb sammen med Stall Travbane til å feire Halloween på en litt utradisjonell måte sammen med de store dyra. I løpet av dagen skulle beste utkledde hest og rytter kåres.

Vi oppdager raskt hesten Charisma, som er utkledd med et indianerpreg. Rytteren Mailin Eide (16) fra Isfjorden fullfører uttrykket med et gjennomført indianerkostyme. Det er ingen tvil om at dagens event gir stor glede.

– Det er som et virus, når en først starter med hest så klarer en ikke å stoppe, ler hun.

Hun forteller at det finnes et uttrykk som sier at hester brekker bein, ikke hjertet.

– De sårer ikke noen, dette er svært omsorgsfulle dyr. Om noe skjer, så er det aldri hestens sin feil. Det ligger i deres natur å være milde, sier hun.

En død engel

Fra Måndalen stilte Sara (8), som har kledd seg ut som en død engel, og mammaen Anita Buchley har kledd seg ut som Scarlet.

Sara forteller ho har holdt på med hest i ett år, og mamma Anita har faktisk holdt på hele livet.

Timmy står og drøvtygger på noe grass, og kan fortelle at han syntes det var helt greit å kle seg ut som en skjelletthest i dag, så lenge ingen tukla med ansiktet hans.

– Jeg synes det er gøy å hoppe hinder. Og springe med ponnien. Jeg er ikke redd, sier Sara.

– Nei han har aldri kastet deg av. Timmy er den snilleste ponnien som er. Men han er nå litt lat da, sier mammaen.

– Ikke hvis han får mat, da er han lett med! Skyter Sara inn.

Sara har ambisjoner om å satse videre på hest: – Når jeg blir større, så har jeg lyst til å konkurrere i hinder-hopp!

Sommerf uglhest

Liv Tuva (4) har holdt på med hest hele livet, og kommer fra Hjelvika. Ponnien Amelie er litt eldre kan Liv Tuva fortelle, hun er nemlig seks år. Amelie har kledd seg ut som en sommerfugl, og ser ut til å trives godt med det.

Mamma Ingrid Årnes forteller hun har holdt på med hest i hele 20 år.

– Amelie er veldig snill. Små ponnier ser kanskje på barna på en litt annen måte enn de større hestene. De tar veldig hensyn, sier hun.



Savner en ridehall

Ida-Beate Borglin (14) har kledd både hun selv og hesten i spøkelsesdrakt.

Mamma Jenny Borglin forteller at de storkoser seg på samlinger og treninger, men hestemiljøet savner veldig en ridehall.

– Det hadde gitt oss et bedre treningsmiljø på vinteren. Det koster jo mye, men kanskje en kunne ha sett på sambruksmuligheter om noen andre har samme behov, undrer Jenny seg litt over.

Jenny legger til at å ri hest er mye mer enn å bare sitte på hesteryggen og traske i skogen.



– Det handler om å jobbe for å vinne hestens tillit, en lærer mye av det. En må også lære seg å være tydelig og ta kontrollen, ellers så tar hesten lederrollen. En kan utvikle gode lederegenskaper ved å jobbe med hest. Alle kan ha og nytte av å lære hvordan en håndterer en hest skikkelig, mener hun.

Helene Ytterli Tokle (15) bor på Tokle, og har holdt på med hest i ni år. Hun synes det veldig gøy å oppnå god kontakt med hesten. Hesten heter Gulla, og er kledd ut som Jokeren. Helene er Harley Quinn, en gæren dame.

Helene sier at hun liker å lære seg å kjenne hestens grenser, og hvordan oppføre seg rundt hester. Hun forteller også at det hadde vært fint med en ridehall.

– På vinterstid blir snøen veldig hard, og det blir glatt underlag for hesten. Det er ikke ideelt. Jeg tror det hadde blitt et enda bedre treningsmiljø med en slik hall, og kanskje hadde enda flere blitt med, sier hun.



Hest er best

Inge Salem Touzri (10) har holdt på med hest i 1,5 år. Første gang han var på hesteryggen, var sammen med tanta si, Maja Rosedatter Bjerkeli.

– Hest er best, sier han med et smil. Han synes halloween med hest er skikkelig artig.



Plottet deres er at Inge er en skada rytter, mye på grunn et svært rampete føll, som heter Majas Frida. Derfor er føllet til salgs, rett og slett.



– Det gjorde vondt å skrive det skiltet, Majas Frida er jo verdens snilleste føll, humrer Maja.



Maja sitter i styret for Rauma hestesportklubb, og forteller at på arrangementet har det kommet folk fra alle kanter, fra Isfjorden, Åndalsnes, Vestnes og Hjelvika.



– Dette er andre året vi arrangerer, og det er veldig artig, sier hun.

Utrydningstruet fjording

Maja forteller at store deler av fjordhestmiljøet er til stede i dag.

– Det finnes fem godkjente farger av fjordingrasen. De er allsidige hester som kan brukes til det meste. De er også kjent for å holde hodet kaldt, være rolige og litt sta, sier hun med et smil.

Men hun har en liten bekymring for den staute rasen.

– Fjordingen er utrydningstruet. Det begynner å bli et snevert genpool, og det jobbes med å få den forstørret. Føllet Majas Frida har lav innalvsprosent, og er avla fram for å satses videre på, forteller hun.



To vinnere

Alle deltakerne tok en runde på travbanen for å vise seg fram fra sin beste halloween-side. Samtidig ble det spilt skummel musikk, og to dommere fulgte seansen med argusøyne.

Dommerne Inger Setnes og Alf Inge Remen var kusker under OL i 1994, og har mye kunnskap om hest. Å vurdere kombinasjonen hest og halloween er nok en ny sport, men de klarte å kåre to vinnere til slutt; Liva (5) på ponnien Molinea og Inge Salem (10) med fjordingmamma Maja fru Økland og det «rampete» føllet Majas Frida.