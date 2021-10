Drop-in influensavaksinering i november

Nyheter

Det er drop-in vaksinering på Kulturhuset den 8. og 15. november for risikogruppene, melder Rauma legesenter i en pressemelding.

Det gjelder barn og voksne i medisinske risikogrupper. Det vil si personer over 65 år, beboere i omsorgsboliger og sykehjem, barn, unge og voksne med ulike kroniske sykdommer, personer med kroppsmasseindeks over 40, gravide i 2. og 3. trimester. Samt helsepersonell. De råder også at barn fra seks måneder til fem år som er født prematurt, også vaksinerer seg mot influensa. Også de som bor sammen med personer med nedsatt immunforsvar og svinerøktere og andre personer med jevnlig kontakt med levende griser.

Ingen grupper frarådes å vaksinere seg mot influensa og vaksinen er gratis.

Personer som ikke tilhører risikogruppene må imidlertid selv betale for både vaksine og vaksinering.

Disse kan ta vaksine ved apotek, ved private vaksinasjonskontor eller bedriftshelsetjeneste.