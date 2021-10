Dette bør være en del av kostymet

Nyheter

Søndag er mange små svartkledde vampyrer, spøkelser og hekser ute etter knask. Barn i gatene på Halloween er gjerne kledd i mørke farger, og kan være en utfordring å se på kvelden for bilister. Men du kan gjøre ferden tryggere.

– Gjør refleks til en del av kostymet. Det viktigste er at de blir sett i mørket. Og husk at vi går over til vintertid natt til søndag, så mørket vil komme tidligere på kvelden enn før, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Sjansen for å bli sett langs en uopplyst bilvei er 85 prosent høyere om man bruker refleks. Likevel viser det seg at altfor mange fotgjengere som blir påkjørt ikke hadde refleks på seg.

– Det kan være svært vanskelig for bilister å se barn kledt i svarte eller mørke klær langs vei eller fortau. I tillegg til noe refleksaktig kan det også være lurt at de har lommelykt eller annet lys festet til kostymet. Det gjelder å hjelpe bilister å se barna i mørket, og det kan være skummelt å la være, sier Brandeggen.

En billig forsikring

De siste fem årene har 66 fotgjengere mistet livet i trafikkulykker her i landet, mens over 1800 har blitt skadd. Til tross for at tusenvis av barn trekker ut i gatene i kveldsmørket er likevel ikke Halloween en utpreget ulykkesdag. Men man bør ta sine forholdsregler, og refleks er en billig forsikring.

– Uten noe reflekterende i mørket er du først synlig for en bilist på vel 25 meters avstand, mens med refleks ser bilisten deg på 140 meters avstand. Det er en forskjell som gir bilisten langt bedre tid til å reagere og forhindre en påkjørsel, sier Brandeggen.

I fjor omkom 14 og de siste fem årene har 66 fotgjengere mistet livet i trafikkulykker, viser tall fra SSB. Tre av disse var barn under 6 år, mens en var i alderen mellom 6 og 15 år.

I fjor ble 304 skadd og de siste fem årene har 1.817 fotgjengere blitt skadet i trafikkulykker, viser tall fra SSB. 67 av disse var barn under 6 år, mens 251 var i alderen mellom 6 og 15 år.