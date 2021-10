Denne skal gi deg bedre legeoppfølging

Nyheter

Du har kanskje opplevd å måtte gjenta den samme historikken din overfor ulike leger, spesialister og annet helsepersonell? Jobber du i helsevesenet så har du sikkert opplevd å bruke mye tid på å lete etter opplysninger.

Dette skyldes at mange av dagens datasystemer i det norske helsevesenet ikke snakker sammen. Fastlegene, sykehusene og kommunen har flere ulike systemer. Noen av opplysningene i helsevesenet finnes kun på papir.

– Dette er et kjent problem i hele verden. Det kan være krevende å være pasient i dag. Spesielt hvis du har behov for oppfølging i en periode. Informasjon følger ikke alltid med fra et sted til det neste, og informasjon om hva som feiler deg og hvilke medisiner du skal ha er ikke alltid riktig. Dette kan i verste fall føre til feilbehandling, forteller Helge Storøy, innføringsleder av Helseplattformen for kommunene i Romsdal.



Dette problemet skal altså Helseplattformen løse. Onsdag denne uken i formannskapsmøtet la kommunedirektøren fram forslag til budsjett, med foreslåtte investeringstiltak for 2022-2025. Nummer to på lista over de største tiltakene, er nettopp Helseplattformen til 16,5 millioner kroner.

Dette er et av Norges største IT-prosjekt som bygges for de 720.000 innbyggerne i Midt-Norge, og de 40.000 ansatte i det midtnorske helsevesenet. Arbeidet er en del av regjeringens mål «En innbygger – en journal», og resultatet skal være en felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

– I verdenssammenheng blir Midt-Norge helt i forkant med en løsning for å samle alle fagsystemer i helsetjenesten. Dette er banebrytende arbeid. Norge er kåret til verdens beste land å leve i, blant annet på grunn av gode velferdsløsninger. Nå skal vi forbedre helse- og velferdsløsningene våre, og om vi klarer det vil det ha betydelig interesse også internasjonalt, mener Storøy.

Slik bruker du systemet

– Innbyggerne får en app, kalt HelsaMi, som vil gjøre det mye mer brukervennlig å være både pasient og pårørende. Denne appen vil spille godt sammen med www.helsenorge.no som vi allerede har, sier Helge Storøy.

Gjennom appen kan du forberede deg på et sykehusbesøk, lese om hva du bør gjøre på forhånd, kanskje se en video av selve operasjonen, og se informasjon om hva du bør gjøre i etterkant av operasjonen.

– I tillegg får du ha en dialog og en bedre oppfølging av legen din via appen. Dette gir en mye lettere oppfølgingsdialog enn hva vi har i dag med dagens systemer, mener Storøy.

Han legger til: – Det vil være dobbelt så mange over 80 år innen 2040, og vi kan ikke doble antallet ansatte i helsevesenet. Helseplattformen er en del av løsningen på denne utfordringen også.

Systemet skal også gjøre det mulig for helsetjenesten å jobbe mer forebyggende med deg som pasient.



– En pasient som er i faresonen for å utvikle diabetes, kan oppdages av systemet, som i sin tur kan hjelpe fastlegen eller andre til å sette i gang tiltak. Systemet gjør det også enklere å studere data, slik at vi får en bedre oversikt over hvilke grep som bidrar positivt. Dette vil gi oss et mye bedre styringsverktøy enn hva vi har i dag, med hensyn til å forbedre og satse på de rette helsetilbud som faktisk virker, sier Storøy.

I tillegg blir vi kvitt gammeldagse løsninger som for eksempel med dagens helsekort for gravide. Dette er et fysisk kort du ikke må miste, hvor jordmor eller fastlege noterer viktig informasjon underveis i svangerskapet.

Rauma er med og påvirker

Ansatte fra kommuner og helseforetak fra hele Midt-Norge er med på konfigurering og innføring av prosjektet. Caroline Helland er fysioterapeut i Rauma kommune, og er også med i prosjektet som innføringsleder for Helseplattformen i Rauma.

– Selv om Rauma er en liten kommune, så veier mine innspill like mye, sier hun.

Helland forteller at helsepersonell bruker en del tid på å innhente informasjon, gjerne på tvers av spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, men også internt i kommunen.

– Skal du gi helsehjelp til en pasient, men mangler tilstrekkelig informasjon, er du forpliktet til å innhente det for å sikre forsvarlig hjelp. Jeg har selv opplevd hvor utfordrende det kan være å få tak i pasientens behandler på sykehuset, hvis epikrisen ikke har ankommet, eller hvis man har behov for ytterligere avklaringer. En må ta kontakt, og det oppleves som tidkrevende å få snakke med riktig behandler på riktig avdeling, sier hun.



Helland mener også at slike muntlige informasjonsoverføringer føles mer usikkert med tanke på pasientsikkerheten.

– Det kan være krevende nok å være syk, og du skal ikke måtte jobbe for å få informasjon til å flyte mellom helseaktører. Med Helseplattformen blir pasientforløpet og overgangene mellom enheter mer sømløse, og nødvendig informasjon tilflyter helsepersonellet som skal følge deg opp. All informasjon ligger da på ett sted, og det i seg selv er et stort steg framover, sier Helland.

Dyr løsning

Storøy medgir at Helseplattformen er et nokså dyrt system å anskaffe i forhold til de systemene som erstattes.

For Rauma skal investeringskostnadene på 16,5 millioner kroner nedskrives over 15 år, og tillegg kommer økte årlige utgifter på rundt 650.000 kroner. Innføringsprosjektet vil også gi en økt driftskostnad på 2,7 millioner kroner fordelt på 2022 og 2023.



– Men dette må måles i forhold til hva det betyr å få en mer sammenhengende helsetjeneste for innbyggere og ansatte, mener Storøy.



Han henviser til at Trondheim kommune har gjort foreløpige beregninger som kan tyde på at kommunene vil kunne spare minst 20 prosent av investeringssummen ved IT-prosjektet hvert år (publisert på adressa.no, 21.10.2021, "Trondheim om omstridt IT-prosjekt: Skyhøy gevinst").



– Siden kommuner i hovedsak arbeider nokså likt er det grunn til å tro at også Rauma kommune vil se lignende gevinster, men dette er ikke utredet i samme detalj som i Trondheim, sier Storøy.

Ordfører Yvonne Wold (SV) bekrefter at Rauma kommune har flere systemer som ikke snakker sammen, og at mye av utstyret er gammelt og utdatert.

– Derfor har vi nok ikke noe annet valg enn å slutte oss til Helseplattformen, som skal erstatte mye av dette. Helseplattformen vil forhåpentligvis sørge for at innbyggerne får bedre informasjon og sikkerhet i overføringa mellom ulike helsetjenester, og gi en mer sammenhengende tjenester. Det gjør også at vi forhåpentligvis kan ha tryggere kommunikasjon mellom for eksempel helsestasjon, fastlege, helsehus, sjukehus og hjemmetjenester. I tillegg til å lage mer trygghet for innbyggerne, blir nok en av gevinstene også bedre ressursbruk for de ansatte og for kommunen, sier Wold.

Barnesykdommer i starten

Storøy forteller at de er forberedt på at innføringen av Helseplattformen vil komme med noen utfordringer i starten.

– Vi vil helt sikkert se barnesykdommer, slik det alltid er når man utvikler en ny stor IKT-tjeneste, og det blir endringer for de ansatte som de må venne seg til. Etter hvert som vi får luket ut barnesykdommene, vil innbyggerne forhåpentlig oppleve en helsetjeneste som er mer sømløs enn i dag, sier han.

Når tas løsningen i bruk?

Etter planen skal Trondheim kommune og St.Olavs hospital ta i bruk løsningen våren 2022.

De første kommunene i Trøndelag som tar i bruk løsningen etter Trondheim skal etter planen kobles på høsten 2022, mens de første kommunene i Møre og Romsdal etter planen kobles på våren 2023.

Hvem står bak løsningen?

Leverandøren heter EPIC Systems, og er fra USA. Det er satt opp en stor organisasjon på over 200 personer i Trondheim som heter Helseplattformen AS for å innføre og forvalte EPIC sin løsning. Denne organisasjonen er felleseid av kommuner og helseforetak i Midt-Norge, og skal etter hvert også ha kontor i Ålesund, Molde og Levanger.