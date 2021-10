– Jeg er en zombie-sirkusdirektør

Nyheter

Lørdag kunne barna komme utkledd på Lillehvelvet på Åndalsnes for å feire Halloween. På agendaen stod sukkerspinn, popcorn og en mystisk heksedame.

– Jeg synes det er artig med halloween. Jeg pleier å gå knask eller knep, og har plan om det i morgen. Jeg har gått mange ganger før, og pleier å få stor godterifangst, smiler Pavel (10).

– Hva har du kledd deg ut som?

– En zombie-sirkusdirektør, på et dødelig sirkus, kommer det kontant.

Han har funnet fram en gammel kåpe fra mammaen hans. Den fungerer ypperlig for å få fram det perfekte zombie-sirkusdirektør-uttrykket.

Med seg i dette dødelige sirkuset, har han lillebror Albert på seks år, som har kledd seg ut som en skummel munk. Albert forteller at han skal også gå knask eller knep i morgen sammen med nabogutten.

Skummel kanin i barnehagen

– Jeg har vært på spøkelsesjakt i barnehagen. Da var det en skummel kanin der som trampa. Jeg ble litt redd. Men det var bare en maske, forteller Lea (4) om hennes nylige halloweenopplevelse.



Hun har ankommet som en blå Sonic, og synes det veldig stas. Hun skal gå knask eller knep i morgen.



– Halloween er gøyere enn julaften. Det å kle seg ut og å få godteri er det gøyeste, sier den skjelettutkledde storebroren Max (7).

Mamma Therese Holm sier at det er kjekt å gå i lag sammen på halloween for å jakte godteri.

Grufull ninja

Johannes (5) fra Åndalsnes har kledd seg ut som en røff ninja.



– Jeg liker ninjaer. Og Ninjago, sier han.

Ved siden av sitter en liten tass, som forsyner seg fornøyd av en Kuli. Dette er Jørgen, kan storebror Johannes fortelle. Og han er kun ett år. Tross sin unge alder, har han tatt dagen meget seriøst og ankommet Lillehvelvet utkledd som en tiger.

Pappa Thomas Aunan forteller at det er kjempekjekt å kunne møtes på Lillehvelvet.

– Jeg håper folk møter opp, og at dette blir en tradisjon, sier han.

Skr emt barn i dag

Eierne Ida Eide og Beate Kavli Voldstad synes det er artig å kunne arrangere noe for de minste.

– Det er jo barnas dag, og Halloween blir stadig mer populært. Og så er det jo gøy for oss voksne også, ler Ida.

Beate, aka Heksedama, nikker samtykkende.

– Det var vel gjennomført kostyme, hvor lang tid brukte du på morgenen for å dra på deg dette?

– Det gikk raskt! Det er artig å kle seg ut selv om man er voksen. Men noen barn har blitt litt skremt av meg her i dag da, og rygga bare ut igjen, humrer Beate.

Kåring av beste kostyme

Det skal i løpet av dagen kåres to vinnere av det beste kostymet. De voksne er selvsagt diskvalifisert, hvor kun barna har en sjanse til å vinne premiene - som er gavekort og godis.

Det er Kasper (13) og Lukas (13) som har fått oppdraget i å være dommere og sørge for at premiene blir utdelt.

Kasper forteller at han jobber på Lillehvelvet i helgene. Pengene bruker han på klær og litt forskjellig – og noe går på sparekonto.

– Går du knask eller knep?

– Jeg gjorde det for to år sida, men ikke nå lenger. Nå har vi ungdommer andre ting å gjøre, sier han med et smil.

– Hva gjør en 13-åring på halloween?

– Henge med venner, gå ut på kvelden. Det er mye å finne på for en 13-åring her, sier han.

Planen til ungdommene er å dra på Hvelvet på søndag, for da er det fest for åttende klasse.

– Jeg gleder meg til å se film, spise godteri og god mat, legger Lukas til.