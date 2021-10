Flytter ut av Vollan

Nyheter

Det var i mai i år at Roger Nilsen og Lars Henrik Bjørnevik åpnet outletbutikken i Vollan 4. Og bare etter noen ukers drift, fant de ut at Vollan 4 ble for liten for alle varene de hadde og utvidet med nok en butikk – i A. Kavli bygget.

Nå etter at sommerens turisttrøkk er over, ser de to at omsetningen ikke kan forsvare to butikkutsalg.

– Det er dumt med to utsalg så nært hverandre. Åndalsnes er for lite for oss, så derfor flytter vi alt inn i A. Kavli bygget og satser enda mer på netthandel framover, sier Nilsen.

Han driver og flytter ut restvarer og møbler fra lokalene i Vollan 4 onsdag og forteller at leiekontrakten går ut 1. november. Da må lokalene være tømt.

– Det er stille her om vinteren, så vi vil også redusere åpningstidene i A. Kavli bygget framover. Vi vil holde åpent tre dager i uka, og satser fullt på netthandelen i tillegg, sier Nilsen.

Åge Sønderland som eier Vollan 4, kan fortelle at han foreløpig ikke har noen andre leietakere til lokalene på hånden.

– Men det er interessenter og vi skal ha visning en av de første dagene, sier han.