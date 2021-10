Trollstigen åpner torsdag

Nyheter

Da det kom snø i høyden i midten av oktober, valgte fylkeskommunen å stengte Trollstigen 14. oktober.

Siden har ikke vegen vært åpen.

Over telefon med avisa tirsdag, kunne Roar Vikhagen, byggeleder i fylkeskommunen, som har ansvaret for Trollstigen, love at de ville åpne vegen igjen, hvis værmeldingene lovet godt vær over tid.

– Vi kan ikke åpne bare for én dag eller to. Vi må ha utsikter om godt vær en uke eller to før vi åpner igjen, sa han da.

Han kunne fortelle tirsdag, at det fremdeles var litt snø på vegen på toppen, og at de da ville bruke plog til å fjerne den snøen som eventuelt ligger igjen.