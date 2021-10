I sommer var årsprognosen for merforbruk på 9 millioner - nå er den høgere

Nyheter

Onsdag legger kommunedirektøren sin skisse til budsjett og økonomiplan på bordet til formannskapet. Med seg inn i budsjettarbeidet får politikerne også prognosen om merforbruk fra årets andre tertialrapport. Den viser at etter årets åtte første måneder er prognosen for kommunen et netto merforbruk på anslagsvis 13,7 millioner kroner for 2021. Det til tross for at de i samme rapport skriver at de ser en reduksjon av driftsnivået sammenliknet med 2020.