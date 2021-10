Nyheter

Torsdag 21. oktober hadde Nordveggen besøk av Siva, et statlig næringsprogram med visjon om å «skape levedyktige og fremtidsrettet næringsliv i distrikta». Siva er et bedriftsutviklingsprogram som bidrar med tilskudd, kompetanse, verktøy og et nasjonalt nettverk til 39 næringshager over hele landet.



Nå har de vært i Rauma hos Nordveggen for å berede grunnen og gjøre en vurdering om hvorvidt Nordveggen er en aktuell kandidat til å bli et nytt miljø som tas opp i det nasjonale næringsprogrammet.



– Dette er starten på et forprosjekt, for å få dette avklart. VI har fått i oppdrag av fylkeskommunen om å gi vår vurdering. Vi er den faglige instansen, og så er det opp til fylkeskommunen å ta en beslutning. Vi ser et spennende grunnlag her. Nordveggen har er allerede gjort mye bra, forteller Randi Torvik fra innovasjonsavdelinga i Siva.