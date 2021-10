FHI: Du er bedre beskyttet med Moderna enn Pfizer

Nyheter

– Du er bedre beskyttet med Moderna enn Pfizer, særlig mot delta-varianten. Det vil si at de som er vaksinert med Pfizer, har større sannsynlighet for å bli smittet og få mild sykdom, sier vaksinesjef Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet til VG.

En mulig forklaring er at én dose med Moderna-vaksine inneholder 100 milligram RNA-virkestoff, mens Pfizer har 30 milligram. Virkestoffet får kroppen til å produsere antistoffer som beskytter mot koronaviruset og hindrer det i å få feste i kroppen.

Drøyt 6,15 millioner Pfizer-doser og 1,78 millioner Moderna-doser er gitt i Norge.

Risikoen for å bli smittet er allikevel langt lavere for vaksinerte enn uvaksinerte. Det samme gjelder risikoen for alvorlig sykdom.